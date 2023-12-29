Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2023 15:56
Kadrolu Memurluktan Süresiz Sözleşmeli Kamu İşçisine Geçiş Var Mı?

Adalet Bakanlığında Kadrolu Memurum. Raylı Sistemler bölümü mezunuyum. TCDD'ye açıktan alım yaptığında başvurursam geçebilir miyim? Muvafakatname almama gerek var mı ? İşçi statüsü memurdan alt kadro olduğu için sorun olur mu ? Birde TCDD işçileri zaten süresiz sözleşmeli olarak alıyor. Yani kadrolu memurluktan süresiz sözleşmeliye geçebilir miyim?

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