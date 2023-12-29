KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 16:00
Gazi üni ve Ege üni sonuçları aynı liste

Arkadaşlar iki üniversite alım sonuçları bugün belli oldu lütfen gitmeyecek olanlar feragat etsinki hızlı ilerleyip gerçekten gitmek için bekleyenlere sıra çok sürmeden gelsin( bilmeyenler için yazıyorum Gazi?nin başvuru yaptığınız yerde feragat ediyorum butonu var tıklamanız yeterli)Yerleşenlere hayırlı olsun

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