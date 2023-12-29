KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 16:23
657 den 399 a geçiş

Merhabalar ben 2022 önlisans puanıyla merkezi atama 657?ye tabii 4a çakılı kadrolu memurluğa atandım henüz aday memurum aynı puanı kullanarak açıktan alım yapan 399a tabii dhmi başvuru yapabiliyor muyum herhangi bir bekleme süresi olmadan vs

Çok Yazılan Konular

2023/2 TercihBTK Akademi sertifikaları geçerli mi?Türkiye şeker fabrikaları memur alımı önlisansKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.YSK mülakat ne zaman sonuçlanacakMekatronik 2023/2Tapu kadastro alımTercihler son dakikaMerkez Bankası Teknisyen AlımıMerkezi atamayla atanırsam gitmezsem ne olur?

Sözlük

Baalbek 1 Cop Goes Missing 2022 1 takvim 1 deniz göktaş 2 gülfeşan 4 Kapsül evler 2 dostoyevski 5 bear grylls 2 şimdi aldığımız bir habere göre 3 aden bahçesi 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi'Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele devam edecek'Orman mühendisi bilirkişi rüşvet alırken suçüstü yakalandıDüzce'de otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldüYeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi