Merhaba daha önce ÖSYM Uzman Yardımcılığı için yazılı ve sözlü sınava girmiş olan var mı? Sınava girmiş olanlar bilgi verebilir mi?

Merhaba daha önce ÖSYM Uzman Yardımcılığı için yazılı ve sözlü sınava girmiş olan var mı? Sınava girmiş olanlar bilgi verebilir mi?