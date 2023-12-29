KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


29 Aralık 2023 16:53
ÖSYM Uzman Yardımcılığı
Merhaba daha önce ÖSYM Uzman Yardımcılığı için yazılı ve sözlü sınava girmiş olan var mı? Sınava girmiş olanlar bilgi verebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Atama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?Uzman yardımcısı-kendini geliştirmeT.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru Alımı27 yaştan sonra iyi bi kariyer başlangıcı imkansız mı?2023 Adli Yargi SinaviSGK Uzman Yrd. Mülakat rehberiAlandan 75 - 80 arası puan almak yeterli mi ?

Sözlük

son başvuru tarihini kaçırmak 1 aden bahçesi 1 And the Birds Rained Down 2019 1 kokina 1 aleutian adaları 1 matematik neden sevilmez 3 sosyalleşme 2 Cop Goes Missing 2022 1 şimdi aldığımız bir habere göre 3 deniz göktaş 2

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi'Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele devam edecek'Orman mühendisi bilirkişi rüşvet alırken suçüstü yakalandıDüzce'de otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldüYeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi