Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


29 Aralık 2023 17:17
Gih için dilekçe gönderip tayin istedim

Arkadaşlar 18 aralıkta gih için dilekçe verip tayin istedim ne zaman belli olur tayinim d dilimi rapor dan dolayı gih oldum

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