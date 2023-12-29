Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Aralık 2023 17:18
İşe Başlama Tebligatı Hakkında

Merhaba, bir üniversitenin sözleşmeli koruma ve güvenlik pozisyonunu kazandım. Evrak teslimi bitti ve üzerinden bir süre geçti. Yakın vakitte çağırırlar yani tebligat gönderirler diye düşünüyorum. Aynı şehir sebebiyle tebligatın ulaştığı günü takip eden iş günü işe başlamış olmalıyım diye araştırdım.

Ancak çok yakın vakitte de 3. sınıf olduğum üniversitemin final haftası gelmekte. Tam işe başlama tebligatı geldiğinde çakışırsa nasıl yol izlemeliyim? Mecburen işe gitmek zorundayım farkındayım ancak kurumla önceden konuşulsa tebligatı geç çıkartma imkanları olur mu? Az çok üniversitelerin işleyişine hakim olan kişiler tarafıma fikir verirse çok mutlu olurum.


isocak
Aday Memur
29 Aralık 2023 18:03

hangi üniversite bende aynı durumdan müzdaribim

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