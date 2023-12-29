KTB kadrolu memurum. hizmet birleştirmesinden sonra bize yıllık izin yansıması olacağını söylemişlerdi. Hitit sisteminden baktığımda sadece 2023 Ocak da girilen 20 günlük izin hakkım var. Böyle bir hakkımız var mı hizmet birleştirmesinden sonra alınacak 20 gün izin için.

KTB kadrolu memurum. hizmet birleştirmesinden sonra bize yıllık izin yansıması olacağını söylemişlerdi. Hitit sisteminden baktığımda sadece 2023 Ocak da girilen 20 günlük izin hakkım var. Böyle bir hakkımız var mı hizmet birleştirmesinden sonra alınacak 20 gün izin için.