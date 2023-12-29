Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 17:27
Eş durumu dilekçesi elden verilir mi?

Muş'ta eşimle birlikte Dhy yapmaktayım, Ankara'da asistanlığa başlayacağım, eşim için de eş durumu dilekçesi vereceğiz, bu dilekçeyi Muş'tan vermek gibi bir gereklilik var mı, süreci hızlandırmak adına direkt Ankara'da elden teslim edebilir miyiz? Bilgisi olan var mı acaba?

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