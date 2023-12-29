Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 17:55
Hemşirelikten ünvan değişikliği yapmak istiyorum yardımcı olur musunuz

Lisans hemşire olarak görev yapmaktayım şartlardan dolayı ünvan değişikliği yapmak istiyorum,ayrıca önlisans çocuk gelişimi mezunuyum dgs ile geçiş yapıp 4 yıla tamamlamak istiyorum ama çocuk gelişimi, sosyal hizmetler arasında kararsız kaldım mesleki şartları ve ünvan değişikliği sınavını düşünerek sizce hangisini tercih etmek mantıklı?

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