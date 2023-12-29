Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 18:41
2023/2 merkezi alimda kazanip gitmezsem ne olur ?

YSK AÇIKTAN ALIM YAPTI ASİL OLARAK KAZANDIM ÖSYM MERKEZI ALIMDADA KAZANİRSAM ÖSYM NINKINE GITMEK ZORUNDAMIYIM BEN YSK NIN AÇİKTAN ALIMINA GITMEYI ISTIYORUM BIR SORUN OLURMU BİLGİSİ OLAN VAR MI ??


yeşilrussel
Memur
29 Aralık 2023 19:05

herhangi bir aorun olmaz istediğine gidebilirsin


Emin GÜNDÜZ
Aday Memur
29 Aralık 2023 19:11
kaynak nedir ?buna benzer bir örnek varmi yani cevrenizde yada bunu yaşayan bildiginiz bir kisi var mi ?biraz tereddutluyum
yeşilrussel, 33 dk. önce

herhangi bir aorun olmaz istediğine gidebilirsin

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