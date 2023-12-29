Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 19:53
alt bölge tayinde öncelik il merkezi mi?

alt bölge tayinim kabul edilirse öncelik il merkezine mi yerleşirim?


afilun
Memur
29 Aralık 2023 21:05

Alt bölge tayini il emrine yapılır. Doluluk oranı ve malüm duruma göre kurum belirlenir

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