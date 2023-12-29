Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Aralık 2023 20:19
Kültür derslerine de şeflik gelsin

Zümre başkanlığı kalksın aynı okulda aynı branştan 3 öğretmen var ise birisi branş şefi olsun .şeflik ücreti ödemesi yapilsin


Peyami.safa81
Aday Memur
29 Aralık 2023 20:29

Hatta kültür öğretmenlerine de koordinatörlük verilsin.


jeklarit
Daire Başkanı
29 Aralık 2023 20:35

siz ikiniz, en iyisi evde oturun maaşınızı yatırsınlar.


Muallimdahii
29 Aralık 2023 20:37

Olabilir. Üniversiteye lise sınavlarına hazirlanmada bedava koçluk yaptırıyorlar.

Peyami.safa81, 1 saat önce

Hatta kültür öğretmenlerine de koordinatörlük verilsin.

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