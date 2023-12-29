KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2023 20:20
Botaş Mülakat

Merhabalar . Botaş Elektrik ve Elektronik mühendisi için mülakat sorularını daha önce tecrübe edinenler yazabilir mi ? Teşekkür ederim

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