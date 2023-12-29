Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


29 Aralık 2023 20:58
Motosiklet ve Emniyet Şeridi

Emniyet şeridini kendilerine tahsis edilmiş özel bir yol zannetmeye başlayan motosiklet sürücüleri, artık arkasından gelen resmi ekiplere dahi yol vermemektetir. Emniyet şeridinde seyir eden motosiklet sürücülerinin görevli memurlara karşı yakışmayacak hal ve tutumlar sergilediği bir çok video sosyal medyada platformlarında dolaşmaktadır. Motosiklet sürücülerinin, sağlanan bu inisiyatifin bir hak olmadığını hatırlamaları adına trafik şubedeki meslektaşlarımdan İstanbul'da emniyet şeridinde seyir eden motosiklet sürücülerine inisiyatif tanınamamalarını arz ederim.

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