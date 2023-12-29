Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Aralık 2023 21:07
Valilik onayı

İl memden valilik onayına giden yazi ortalama kaç günde onaylanır

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