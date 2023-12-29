Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 21:45
Ocak iller arası tayin?

Merhaba bir konuda danışmak istiyorum.İlk görev yerim küçük bir ilçe devlet hastanesiydi Şimdi adana istemeyi düşünüyorum adana şehir hastanesi , osmaniye devlet hastanesi veya seyhan devlet hastanesi yazabilirim.Çalışma şartları nasıl olur acaba , şehir hastanesi mi daha iyidir yoksa devlet hastaneleri mi?Parasal yönden bakmıyorum beklentim rahat bir çalışma ortamının olması tabiki yoğunluk fazla olacaktır ama en azından eleman eksiği olmadan 3-4 günde bir nöbet tutabilmek isterim.Osmaniyeye sosyal açıdan çok sıcak bakmıyorum.

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin hk.unvan değişikliği ayrılışİller arası Tayin Açıklandıiller arası sıralama Samsundan kayseriye becayişİller arası atamada hangisini yazmalıyım2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişMayısta kadroya geçen 3+1 hemşire ASM'ye geçişNöbet tutamaz raporu hangi saatleri kapsıyor?İşçi yine açık ara önde...

Sözlük

pi sayısı 1 ekoköyler 1 nobel ödülü 1 aden bahçesi 1 Kapsül evler 2 kokina 1 peygamber 2 rüya 1 yapay zeka bizde başarılı olabilir mi 2 naacal tabletleri 1

Son Haberler

Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın yaşamını yitirdiDiyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 4 yaralıBilirkişilere ödenecek ücretler belli olduÇiftçilere 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi yapıldıBaşkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi