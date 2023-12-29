Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 22:31
Kamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?

Kamu işçilerinden günde ortalama 3 saat bile çalışmayıp; çalıştığı sürede de çay getir götür, paspas, evrak getir götür işleri yapan veya bir çok memurun en çok çalışmak istediği servislerde görevlendirme ile memur olarak çalışanları kastediyorum. Bu kamu işçileri yaklaşık giydirilmiş maaş olarak 30 bin TL alırken; üniversite eğitimi üzerine kpss sınavına çalışıp derece yaparak memur, vhki, öğretmen, müfettiş, doktor, mühendis, hakim, savcı vb. olan meslek gruplarının maaşları bellidir. Bu haksızlığa nasıl dur demeliyiz. Bu haksızlığı millet olarak nasıl düzeltebiliriz ?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiyeni asgari ücret 17bin 2 tlAralık enflasyonu 2.76Asgari ücret ne kadar olur?2023 Aralık Ayı EnflasyonuYüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemdeAsgari ücretten memura artış mi oluyor.Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamSeyyanen zam maaş farkı ?2024 Temmuz zammı!

Sözlük

deli 4 yeni yıldan beklentiler 1 yaşayan her canlının bir onuru vardır 2 nobel ödülü 1 supporters harikalar diyarında 8 2-3 milyon kişiyi ülkeden göndereceğiz 1 Bihter 2023 1 dostoyevski 3 yapay zeka bizde başarılı olabilir mi 2 mutlu eden insanlar 3

Son Haberler

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri'Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktıGenç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybettiCipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybettiKuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 3 aracın sürücüsü tutuklandı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi