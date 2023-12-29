KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2023 22:34
Aday memur yer değişikliği

Merhaba arkadaşlar, 2023/1 ataması ile farklı bir ile atandım.Aday memurum,küçük çocuğum var eşim kadrolu memur çalıştığım kurum içinde aday memurken kurum içinde yer değişikliği yapabilir miyim ? Birçok konu okudum olumlu yorumlarda var olumsuzlarda bu konuda tecrübeli bilgili arkadaşlar yardımcı olurmusunuz


trabzonlucansu
Aday Memur
29 Aralık 2023 22:44
bildiğim kadarıyla aday memurluktan sonra tayin olabiliyor. daha ayrıntılı bilgisi olanlar vardır umarım. Aslında resmi kurumlarla da görüşebiliriz bu konuda, daha ne net bilgi olur
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