Aday memur yer değişikliği

bildiğim kadarıyla aday memurluktan sonra tayin olabiliyor. daha ayrıntılı bilgisi olanlar vardır umarım. Aslında resmi kurumlarla da görüşebiliriz bu konuda, daha ne net bilgi olur

bildiğim kadarıyla aday memurluktan sonra tayin olabiliyor. daha ayrıntılı bilgisi olanlar vardır umarım. Aslında resmi kurumlarla da görüşebiliriz bu konuda, daha ne net bilgi olur