KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 23:08
Ankara yildirim beyazit universitesi

Sevgili dostlar Ankara yildirim beyazit üniversitesi evrak teslim bitmiştir bugün itibari ile önlisans muhasebe başvuran arkadaşlar bir puan siralamasi yapalimmi sansli9 muhasebeci kin ta ayın 23 açıklayacaklar biraz aksiyon olur

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