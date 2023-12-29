Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


29 Aralık 2023 23:18
Polsan emeklilik öncesi çıkış
Arkadaşlar iyi günler, polsana girip 10 yıl sonra çıkış gibi bir planım var fakat emeklilikten önce çıkılırsa temettülerin alınamayacağı, sadece yatırılan ana paranın alınacağını söyledi arkadaşlar. 10 yıl sonra sadece ana parayı alırsam para pul olmuş oluyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Delidolu66
Memur
29 Aralık 2023 23:22
Temettütleri alırsın. sadece emeklilik için görünen parayı alamazsın.

Türkçü07
Şef
29 Aralık 2023 23:23
Temettüler alınırsa benim adıma mantıklı devrem. Arkadaş emekliliği haketmediğin sürece erken çıkış yaparsan temettüleride alamazsın dedi de senin bilgin kesin değil mi?
Delidolu66, 38 dk. önce
Temettütleri alırsın. sadece emeklilik için görünen parayı alamazsın.

Delidolu66
Memur
29 Aralık 2023 23:28
Ben her 3 yılda bir çıkıp tekrar üye oldum. Her çıktığım da biriken temettütleri aldım. Sadece emeklilik için görünen tutarı alamadım. Aklında yinede bir şüphe varsa Polsanı arayıp yetkileri ile görüş derim
Türkçü07, 37 dk. önce
Temettüler alınırsa benim adıma mantıklı devrem. Arkadaş emekliliği haketmediğin sürece erken çıkış yaparsan temettüleride alamazsın dedi de senin bilgin kesin değil mi?
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