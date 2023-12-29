Polsan emeklilik öncesi çıkış

Arkadaşlar iyi günler, polsana girip 10 yıl sonra çıkış gibi bir planım var fakat emeklilikten önce çıkılırsa temettülerin alınamayacağı, sadece yatırılan ana paranın alınacağını söyledi arkadaşlar. 10 yıl sonra sadece ana parayı alırsam para pul olmuş oluyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar iyi günler, polsana girip 10 yıl sonra çıkış gibi bir planım var fakat emeklilikten önce çıkılırsa temettülerin alınamayacağı, sadece yatırılan ana paranın alınacağını söyledi arkadaşlar. 10 yıl sonra sadece ana parayı alırsam para pul olmuş oluyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?