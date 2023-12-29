Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 23:36
Eş durumu acill

Merhabalar. Eşim uzman çavuş. Ben attyim. Martta 1 senem doluyor eşimin yanına gitmek istiyorum tayin dönemem beklemem gerekiyor mu yoksa martta dilekçe verebilir miyim

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