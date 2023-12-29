Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2023 23:38
Adalet Bakanlığı Yeni Memur Banka Promosyonu İçin Ne Yapmalı?

Merhabalar değerli memur arkadaşlarım, yeni başlayan ben dahil pek çok kişi promosyon konusunu merak ediyor, ben de bu yüzden böyle bir konu açmak istedim. Promosyon için herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı, yoksa kendiliğinden belirli bir süre sonra yatıyor mu? Bilgisi/Tecrübesi olan paylaşabilirse sevinirim. Teşekkürler.

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