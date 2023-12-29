Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 23:51
Asgari Ücret En Düşük Memur Maaşı Aynı Olmaliydi
Zaten çok fark etmiyor refah seviyemiz tavan yaptığı için ha asgari ücret ha en düşük memur maaşı ben yüzde 50 enflasyon farkı ve zam olayına bakarım banane en düşük memur maasindan

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