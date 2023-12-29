Asgari Ücret En Düşük Memur Maaşı Aynı Olmaliydi

Zaten çok fark etmiyor refah seviyemiz tavan yaptığı için ha asgari ücret ha en düşük memur maaşı ben yüzde 50 enflasyon farkı ve zam olayına bakarım banane en düşük memur maasindan

Zaten çok fark etmiyor refah seviyemiz tavan yaptığı için ha asgari ücret ha en düşük memur maaşı ben yüzde 50 enflasyon farkı ve zam olayına bakarım banane en düşük memur maasindan