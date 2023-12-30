Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Aralık 2023 00:03
%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun
3 ocakta tahmin edilen 3.19 enflasyon ile birlikte oluşan zam şimdiden hayırlı olsun.

errraayn
Aday Memur
30 Aralık 2023 00:17

hangi 34 enflasyonmuş, ne 34'ü, gecin onları geçin

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.


arrifelltarif
Aday Memur
30 Aralık 2023 00:22

%60 yoksa zırnık oy alamazla şuraya çiziyorum :/


muallim_34
Genel Müdür
30 Aralık 2023 00:30

Şimdi senin bu blofunden çok korkmuştur ilgililer.

Bırak yüzde 60 i yüzde 70 den aşağı zam yapmazlar..

arrifelltarif, 2 saat önce

%60 yoksa zırnık oy alamazla şuraya çiziyorum :/


arrifelltarif
Aday Memur
30 Aralık 2023 00:35

belki benden korkmazla orasinda kısmen hakli olabilirsin, lakin sen gibi sarı sendikanin çanak yalayıcılığından istifa etmeyenler sebep-i farikasıyla zaten 10 yılardır cesaret kazanarak yapmıyorlar. . .

Bu da mı gol degil:)

muallim_34, 2 saat önce

Şimdi senin bu blofunden çok korkmuştur ilgililer.

Bırak yüzde 60 i yüzde 70 den aşağı zam yapmazlar..

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