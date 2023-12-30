Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Aralık 2023 00:28
Cte mülakat skandallari

Yüz kızartıcı suçlardan disiplin cezaları alıp yolsuzluğa bulaşmış olup da açık fetö soruşturması olan kişiler yükselmeyi kazandı yine senaryo aynı yine aynı fedakarca çalışmak yüreğini ruhunu ortaya koymak derece yapmak yetmez çalışmaya aksın bulamayacaksın oturacaksin dürüst olmayacaksın görevin gereklerini yerine getirmeyeceksin ki yukselesin hiçbir tutanakta ismin imzan olmayacak devlete küfreden dhkp clilere fetoculere pkklilara tutanak tutmayacaksin telefon uyuşturucu buldun mu bulmayip gormeyeceksin verilen mesaj bu sınav başvuru şartlarını gayri resmi olarak bu şekilde çalışırsan görevde yükselirsin diyorlar resmen o zaman aldığımız ücreti nasıl hak edip mide kaldıracak merak etmekteyiz . Müşteki bile olarak adın bir davada geçmesin mi evet bunun adı etliye sütlüye karışma demek oluyor yine aynı yine ayni

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