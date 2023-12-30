Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 00:31
Her yıl imzalanan sözlesme hakkında

Yil bitmeden imzalanmasi gerekiyormus anladigim kadarıyla, ben unuttum ve şimdi aklıma geldi imzalamadigim. Memuriyetim tehlikeye gider mi ? Ne olur ? Ne yapmak lazım acaba


justpide
Aday Memur
30 Aralık 2023 00:49

Imdat ya imdat kalbim sıkışıyor

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