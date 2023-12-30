Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 03:24
2024 Ocak İller arası tayin ADANA ve çevresi HEMŞİRE

Arkadaşlar buraya Adana ve çevresine tayin verecek arkadaşlar hizmet puanını yazabilir mi?

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