KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2023 07:10
KPSS'nin Özeti.....!

Bir aralar YÖK'ün denetiminde olan sınavlarla ilgili soruların Tübitak tarafından hazırlandığıyla ilgili muhabbetler vardı şimdiyse bunun ne kadar yerinde bir muhabbet olduğunu daha iyi anlıyorum hatta bunun dedikodudan öte gerçek olduğuna da inanır oldum çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bugünkü sınav sorularının hazırlanmasında Tübitak'ın yanında NASA, Harvard, Oxford v.b. yerlerinde parmağının olduğunu da düşünebilmek mümkün :))

KPSS, ALES, LGS, DGS, eskiden ÖSS-ÖYS'di şimdi TYT-AYT gibi YÖK'ün denetimde olan sınavlarda zaten 2 temel kaygı vardır belli bir süre kısıtı çerçevesinde birincisi yetenekli olan adayları belirlemek ikincisi ise sınırlı bir kontenjan için çoğunluğu elemek örneğin devletin belli bir dönemde çeşitli alanlar için 10.000 tane memur ihtiyacı var ama o dönem memur olmak için sınava girecek 3 milyon kişi var işte bu noktada da soruların zorluk derecesinin çok iyi ayarlanabilmesi ayrı ve özel bir profesyonellik gerektiriyor, sorular öyle bir şekilde ayarlanıyor ki sizin o soruya doğru ya da yanlış cevap verebileceğiniz dahası sınava girecek kaç adayın aynı soruya doğru ya da yanlış cevap verebileceği de öncesinden çok iyi tahmin ediliyor bu noktada aynı soruya 3 milyon aday doğru cevap verirse bunun hiçbir adaya puan getirisi olmaz ki böyle olması KPSS'nin doğası gereği gayet normal zaten bu ülkede her isteyenin devlet memuru olabilme lüksü olabilse KPSS diye bir sınav olmazdı, devletin o dönem 10.000 değil de 3 milyon memur istihdam edebilme imkanı olabilse sınavsız atama yapar ya da 500.000 memur kontenjanı olsun diyelim KPSS için çok basit sorular hazırlatıp sınavlardaki başarı potansiyelini yüksek tutardı ya da sınava girecek aday sayısının çok az olması durumunda da buna benzer bir durumdan bahsetmek mümkün olurdu. Bu şartlar altında sorulara doğru cevap verebilmek hem ayrı bir yetenek gerektiriyor hem de süresinde doğru cevap vermeyi gerektiriyor, normal şartlarda 1 saatte cevap verilmesi gereken bir soru için bile verilen süre sadece 1 dakika, durum böyle olunca da doğru cevabı verebileceğiniz bir soruyu bile kaçırabilmek durumunda kalabiliyorsunuz.


vecdiik99
30 Aralık 2023 07:12

Genelde de süreç şu şekilde ilerler önce sınav başvuruları tamamlanıp aday sayısı belirlenir ondan sonra da sınav sorularının hazırlanmasına başlanır. Her ne kadar eğitim kurumları, dershaneler, kurslar, eğitim materyalleri, kaynak kitaplar, eğitimciler, rehberlik hizmetleri çok önemli bir destekleyici olsa da çok sıkı bir çalışma disiplini olsa da işin ucunda mutlaka öyle ya da böyle bir elenme durumu olacak bu kaçınılmaz.

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