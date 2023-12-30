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Editörler : E.Kayı Han


30 Aralık 2023 07:44
Bir kaç milyon dolar için suudi köpeklerinin peşinden koşanlar

birkaç milyon ya da milyar dolar için vehabi köpeklerinin peşinden koşanlar sizin ciğeriniz beş para değil beş kuruş etmez !

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