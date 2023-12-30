Fener ve Gs'nin maça çıkmaması skandaldır

bazı saf insanları atatürk üzerinden vurup provokasyonu maskelemek isteyebilirsiniz ama herkes saf değil. arkadaş bundan önce tonla maç yaptınız hangi maçta tişört diye tutturdunuz ? bunun aynısını avrupa maçlarında yapacak mısınız ?

musluman ülkelerin etkinliği dayanışması kaynaşması bazılarını rahatsız etti ve alttan dinamiti koydu hemen .

bu iki takım da yöneticileri de taraftarı da alet oldu .