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Editörler : alex 10


30 Aralık 2023 08:39
Fener ve Gs'nin maça çıkmaması skandaldır

bazı saf insanları atatürk üzerinden vurup provokasyonu maskelemek isteyebilirsiniz ama herkes saf değil. arkadaş bundan önce tonla maç yaptınız hangi maçta tişört diye tutturdunuz ? bunun aynısını avrupa maçlarında yapacak mısınız ?

musluman ülkelerin etkinliği dayanışması kaynaşması bazılarını rahatsız etti ve alttan dinamiti koydu hemen .

bu iki takım da yöneticileri de taraftarı da alet oldu .

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