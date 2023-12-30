Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 08:44
EGM aynı günde sonuç beklemeden istifa

Arkadaşlar aynı gün içinde sonuçlanmasını beklemiyorum diyerek silah ve kimlik bırakarak istifa etmek mümkün mü peki ? Ben silahı ve kimliği teslim edip haklarımdan feragat ederek ayrılabilir miyim ?


sinanpolat22
Şef
30 Aralık 2023 09:15
tüm haklarından feragat etmeyi göze alıyorsan bırakıp gidebilirsin tabii

cengaver444
Memur
30 Aralık 2023 09:18

Normalde dilekçe yazar kurumun onaylamasını beklersin ama neticeyi beklemeden 10 gün işe gitmeyeceğin için memuriyetten çekilmiş sayılırsın onun sonucunda bazi hakların kaybolur ayrıca zorunlu hizmet süreni tamamlamadiysan okulda sana yapilan masrafları geri ödersin, ödeme konusu dilekçeni sonucunu beklesende değişmez, zorunlu hizmet süren tamamlanmadan ayrılırsan her türlü ödeme yaparsin. Bu miktarı okul belirliyor.


mutsuz17
Daire Başkanı
30 Aralık 2023 10:19

Evet istifa edebilirsiniz , 657 dmk nun 94 maddesinde istifa şekilleri düzenlenir . Siz dilekçenizde bu maddeye atıf yaparak usule uygun olmayacak şekilde cevap beklemeden istifa etmek istediğinizi yazıp istifa edebilirsiniz . Bunun sonucu olarak da tekrar devlet memuru olmak için 6 ay değil 1 sene beklemek zorunda kalırsınız

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