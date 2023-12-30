Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 10:43
personel mutemeti arkadaşların ilgisine!!
malum bu 2023 Mayıs gibi sözleşmeliden kadroya geçtik maaş bodromu incelediğimde sol tarafta personel bilgileri yazan kısımda kıdem ay yıl olan kısmın kadroya geçtiğim günden beri sayıldığı yani 8-9 ay felan sözleşmelikte geçen 5 yıl 6 ayın eklenmediğini gördüm bilen arkadaşlar bunun doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebilir mi ? Şimdiden çok teşekkür ederim Kurum CTE

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