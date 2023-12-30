KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 11:47
Lisans hemşire sayısı

Lisans hemşire en az 15bin alım istiyoruz. Sayın sağlık bakanım inşallah sesimizi duyarsınız.. &#128591;&#127995; herkesin emeğinin hakkını alması dileğimle..

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