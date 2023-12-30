Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 12:04
Kamu işçileri ?

Memurlar olarak daha ne kadar az maas alacağız arkadaslardan merak ediyorum. Yani tamam bizlerin özlükleri iylestirrilsin oyle gecelim vs yorumlara eyvallahta kıymetli arkadaslar sizler kpss çalıştınız dirsek curttunuz sonracima mobinge ugradiniz vs vs yanj bir yerde tamam haklisiniz denmeli. Özlük kadrosunda işçi ise cay getiriyorsa personel ona göre bir maas belirlenie. Kimsenin nasibi ekmegi değil mevzu , mevzu benim ya da bizlerib yillardir calisip bir baltaya sap olma cilesini arkadaslar çekmeden bir de gorevlendirmeler ile kurum ici cesitli görevler verilerek vs vs diyecek çok soz var da neyse bosa dedik sustuk her zamanki gibi ....


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
30 Aralık 2023 12:42

Gardaşım memur yüzde elli alacak. Taşeron ise yüzde 28 gibi alacak.

Zaten şimdiden mendillerini hazırlamışlardır

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