KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Aralık 2023 12:21
Muvafakat

Düz memurken Teknik Hizmet Sınıfı TEKNİSYENLİK'e geçişte muvafakatta her hangi bir osrun olur mu muvafakat verilmeli midir ? teşekkürler.

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