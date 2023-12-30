Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 12:55
sözleşmede yazan madde

663 45a khk bağlı oldugumuz süre boyunca her sene imzaladığımız sözleşmede fesih şartlarında gerekli kadroya ihtiyaç kalmaması halinde fesih edilebilir yazıyor.

bu maddenin bağlayıcılığı nedir bakanlık nezlinde?

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