Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 13:35
Nöbet Ücreti Hk.

Merhaba, yaklaşık 3 aydır nöbet ücretim yatmıyor. EKOBS'a bakıyorum en son Eylül ayında görünüyor diğer aylarda görünmüyor. Sizde durumlar ne? Bilgilendirebilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.2024 Temmuz zammı!yeni asgari ücret 17bin 2 tl2023 Aralık Ayı EnflasyonuKamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %492024 temmuz memur maaşlarıMaaşla ev almak

Sözlük

matematik neden sevilmez 4 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 İçinden geleni söyle 2 sıcağı sıcağına 2 peygamber 2 Baalbek 1 ne kadar yalnızsınız 2 Bugün olanlar 1 ölmeyen aşk 3 cicim ayı 3

Son Haberler

Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtıSüper Kupa Final maçının ertelenmesini provoke eden şahıs gözaltına alındıAyı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' önerisiDışişleri Bakanı Fidan, 2023'te dünyayı 5 kez turladıAnkara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı mesaisine hazır

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi