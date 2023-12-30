KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


30 Aralık 2023 14:19

En İyi IELTS Kursu
Merhaba arkadaşlar Ankara'da hem yüz yüze hem de online olarak eğitim alabileceğim, gerçekten etkili bir eğitim veren IELTS kursu öneriniz var mıdır? Birkaç yerle görüştüm kafam çok karıştı anket başlattım katılımlarınızı bekliyorum.

Bu ankete 59 dakikada, 4 kişi oy kullandı

Merhaba arkadaşlar Ankara'da hem yüz yüze hem de online olarak eğitim alabileceğim, gerçekten etkili bir eğitim veren IELTS kursu öneriniz var mıdır? Birkaç yerle görüştüm kafam çok karıştı anket başlattım katılımlarınızı bekliyorum.

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