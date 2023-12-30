Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 14:27
Maaş farkı ne kadar olur

En düşük memur maaşı 33bin sayarsak maaş farkı ne kadar yatar


feridunemeksiz
Şef
30 Aralık 2023 15:05
5 bin
Toplam 1 mesaj

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