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Editörler : supporters.


30 Aralık 2023 14:59
Sanal Ortamlardaki Evlilik Psikolojisi

Sanal ortamlarda özellikle de evlilik sitelerinde kadınların aktif olmalarındaki asıl amaç gerçekten ciddi bir beraberlik ya da evlilik mi yoksa eğlence mi ?

Genelde biz erkekler bazı şeyleri ciddiye almamakla gamsızlıkla vurdumduymazlıkla hafife almakla eleştiriliriz hatta suçlanırız acaba günümüzde durumlar tersine mi döndü?

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