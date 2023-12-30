Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 15:07
hani reform vardi?
reform???

hedef2024
Aday Memur
30 Aralık 2023 15:15

sende inandın mı ben o reform var konusunun açıldığı gün polise hiç bir şey vermezler müdürler kendilerine ister diye yorum yazmıştım dediğim çıktı polise iyilik yapıyoruz diye neredeyse kendi emeklilik yaşlarını arttıracaklardıda çok tepki gelince yapamadılar

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