Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 15:32
Alt bölge tayini

Merhaba ocakta 4 yıl bitiyor. Şubatta dilekçe yazmayı düşünüyorum. İstanbuldan vana tayin için nasıl bir yol izlemeyelim

Çok Yazılan Konular

İller arası Tayin Açıklandıİller arası tayin hk.iller arası sıralama Samsundan kayseriye becayişİller arası atamada hangisini yazmalıyım2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişIller arasi tayin baslangic tarihiMayısta kadroya geçen 3+1 hemşire ASM'ye geçişİller Arası Tayin Ocak iller arası tayin?

Sözlük

yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 son başvuru tarihini kaçırmak 2 karanlıkta işe/okula gitmek 2 sıcağı sıcağına 2 pi sayısı 1 aden bahçesi 1 aleutian adaları 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 1 Dünya Evi 2023 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 2

Son Haberler

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralıBodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandıElazığ'da 4,2 büyüklüğünde depremTFF Başkanı Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptıkBruno Genesio Beşiktaş'a doğru

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi