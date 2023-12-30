Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 15:38
hayirli olsun arkadaslar istanbul gungorende kiralik esyali daire

ARKADAŞ ÖNCELİKLE HEPİNİZE HAYIRLI OLSUN İSTANBUL GUNGORENDE BABAMA AİT EŞYALI KİRALIK DAİRE VAR. ÖZELDEN ULASABİLİRSİNİZ.


Ma1ç
Aday Memur
30 Aralık 2023 16:06
bize neden hayırlı olsun bizene
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