Sağlık Durumu

Arkadaşlar yaklaşık 1 yıldır sol dizimde çok fazla bir ağrı var dizimi kapatamıyorum otururken sıkıntı oluyor çok fazla ayakta kaldım mı ağrıdan duramıyorum Devlet Hastanesi ortapedi doktoruna gittim "kondromalazi patella" hastalığı olduğunu belirtti doktor ve egzersiz yapmamı önerdi ama hala geçmedi Emniyet Hizmetleri sağlık yönetmeliğinde bir bilgiye ulaşamadım daha önce başına gelen oldu mu acaba dilim belirtir rapora giriyor mu bu hastalık şimdiden teşekkürler

Arkadaşlar yaklaşık 1 yıldır sol dizimde çok fazla bir ağrı var dizimi kapatamıyorum otururken sıkıntı oluyor çok fazla ayakta kaldım mı ağrıdan duramıyorum Devlet Hastanesi ortapedi doktoruna gittim "kondromalazi patella" hastalığı olduğunu belirtti doktor ve egzersiz yapmamı önerdi ama hala geçmedi Emniyet Hizmetleri sağlık yönetmeliğinde bir bilgiye ulaşamadım daha önce başına gelen oldu mu acaba dilim belirtir rapora giriyor mu bu hastalık şimdiden teşekkürler