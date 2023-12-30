Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 16:31
Sağlık Durumu
Arkadaşlar yaklaşık 1 yıldır sol dizimde çok fazla bir ağrı var dizimi kapatamıyorum otururken sıkıntı oluyor çok fazla ayakta kaldım mı ağrıdan duramıyorum Devlet Hastanesi ortapedi doktoruna gittim "kondromalazi patella" hastalığı olduğunu belirtti doktor ve egzersiz yapmamı önerdi ama hala geçmedi Emniyet Hizmetleri sağlık yönetmeliğinde bir bilgiye ulaşamadım daha önce başına gelen oldu mu acaba dilim belirtir rapora giriyor mu bu hastalık şimdiden teşekkürler

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