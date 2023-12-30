KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2023 17:16
Kultur ve turizm bakanligi alim sureci

Merhabalar kultur turizm bakanligina mimar olarak atandim da belgeler teslim edildikten ne kadar sure sonra goreve baslarim

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