Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Aralık 2023 17:20
V.H.K.İ MAAŞI BİLEN VAR MI ?
Arkadaşlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni maaşı nedir ? bilgisi olan varmı? kurumlara göre değişirmi ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Aralık 2023 18:45
657'ye bağlı bütün kurumlarda aynıdır. Ortalama 22500 ocakta %45 zam gelecek şekilde hesap edin.
Toplam 1 mesaj

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