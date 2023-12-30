Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 18:18
çalışma arkadaşı
arkadaşlar sınava şurada 8 ay kaldı ve ben kpss önlisansa yeni başlayacağım durumu benim gibi olan veya motive etmek ve ders takibi yapmak amacıyla ders çalışma arkadaşı arayan var mı varsa özelden bana ulaşabilir mi acaba

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