arkadaşlar sınava şurada 8 ay kaldı ve ben kpss önlisansa yeni başlayacağım durumu benim gibi olan veya motive etmek ve ders takibi yapmak amacıyla ders çalışma arkadaşı arayan var mı varsa özelden bana ulaşabilir mi acaba

arkadaşlar sınava şurada 8 ay kaldı ve ben kpss önlisansa yeni başlayacağım durumu benim gibi olan veya motive etmek ve ders takibi yapmak amacıyla ders çalışma arkadaşı arayan var mı varsa özelden bana ulaşabilir mi acaba