Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Aralık 2023 18:33
ARKADASLAR EŞ DURUMU İCİN YARDİMCİ OLURMUSUNUZ

Eş durumu için özel sektörde çalışıyorum 2022 de 54 prim günüm var sonra iş yerinden ayrıldım 01.01.2023 yılında da başka yeni özel sektör de başladım hala calisiyorum eş durumu için özel sektörde faliyet belgesi işyeri belgesi okul istedi peki 2022 yılında 54 prim günüm var bu tarihte de faliyet belgesi ve iş yeri belgesi 2022 tarihde ve 2023 yıl için iki yerde belge istermi

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