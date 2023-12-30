Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Aralık 2023 18:48
MEB in 6 ay tutarsizliklari

1/ proje okullarına öğretmen alımı yapılacak dendi müracaatlar alındı sonra vaz geçildi

2/ geçen hafta norm kadro fazla atamaları yapıldı sonra illerin bazilarin da kararlar alınarak eski okulunda görevlendirme yapıldı

3/ rotasyon gelecek denildi sonra unutuldu.

4/ mülakat kalkacak denilmişti son gaz devam ediyor

Hatirladiklarinizi yazabilirsiniz

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