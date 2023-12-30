S.G.K Uzman Erbaş Sağlık Kurulu Psikiyatri Geçmişi

Arkadaşlar merhaba. Benim sorunum şu, 27 yaşındayım hayatımda bir kere psikiyatriye gittim onunda sebebi askerdeyken izin vermediler çocuğumu, ailemi özlemiştim. Oradaki (yedek)astsubay psikiyatriye git rapor almaya çalış verirler dedi. Bende tamam dedim psikiyatriye gittim 5 dakika sadece 5 dakika konuştuk. Durumu anlattım bana izin vermiyorlar yardımcı olur musunuz dedim yardımcı olamayız dediler sana bir ilaç yazayım onu kullan rahatlarsın dedi. Bende ilaç istemiyorum izin hakkımı kullanıp izne çıkmak istiyorum rapor verir misin dedim işe yaramadı.

Şimdi Sahil Güvenlik'de telsizci branşında uzman çavuşluğu asıl aday olarak kazandım. Heyete girdim 12 poliklinik hepsi sorunsuz fakat psikiyatri doktoru "şu şu tarihte şu şu ilaç yazılmıştır. Aktif psikiyatrik şikayeti yoktur." yazdı ve heyet karar verir dedi. Dosyamı daha heyete teslim etmedim. Ben ne ilaç aldım ne ilaç kullandım zaten kullanmış olsam askeriyede bunun reçetesi tutuluyor her kullandığınızda imza atıyorsunuz. Şimdi bu 5 dakikalık bir muayene için geleceğim karartılıyor, aylarca sınava hazırlandım spor yaptım 10 kilo verdim mülakatları geçtim kazandım ve bu aşırı derecede saçma bir madde yüzünden red yiyeceğim ben hakkımı nasıl arayacağım arkadaşlar yardımcı olur musunuz.

Bu arada F43.2 UYUM BOZUKLUKLARI diye bir tanı koymuş gerçekten 5 dakikada bunu nasıl çözdü doktor hayretler içerisindeyim. Mevzuatta madde 17de uyum bozuklukları.